Nieuwe fietssnelweg langs E40 moet Kraainem met Brussel verbinden Robby Dierickx

29 januari 2020

13u44 0 Zaventem In de lente start De Werkvennootschap met de aanleg van een fietssnelweg tussen Kraainem en de grens met Brussel. Het nieuwe fietspad zal langs de E40 lopen. De Werkvennootschap hoopt de werken eind dit jaar al te kunnen afronden. “Dit zal een veiliger alternatief voor de gevaarlijke Leuvensesteenweg zijn”, zegt Zaventems gemeenteraadslid Lukas Schillebeeckx, die elke dag langs de steenweg fietst.

Erg ontoegankelijk en op sommige plaatsen ronduit gevaarlijk: zo omschrijven fietsers de fietspaden langs de Leuvensesteenweg tussen Zaventem en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. En dus komt er binnenkort een veilig alternatief voor de fietsers. De Werkvennootschap start in april of mei namelijk met de aanleg van de F203-fietssnelweg tussen de Tramlaan in Kraainem en het Brussels gewest. De fietssnelweg zal via de Bevrijdingslaan in Sint-Stevens-Woluwe en de E40 tot in de Gemeenschappenlaan in Evere lopen. Daar zal het fietspad aansluiten op het toekomstige fietspad langs de E40 in Brussel. De totale lengte van dit project is ruim 2 kilometer, waarvan 1,7 kilometer op Vlaams grondgebied. De kostprijs bedraagt 1,6 miljoen euro. “Het gaat om één van onze kleinere fietssnelwegen”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “De werken zouden binnen een termijn van zes maanden afgerond moeten worden.”

Gevaarlijk

Zaventems gemeenteraadslid en fractieleider van CD&V Lukas Schillebeeckx is verheugd met de komst van de fietssnelweg. “Ik fiets zelf elke dag langs de Leuvensesteenweg naar Brussel en besef maar al te goed hoe gevaarlijk de situatie soms is”, klinkt het. “Deze fietssnelweg zal de route voor vele fietsers die vanuit Groot-Zaventem en omstreken naar Brussel fietsen een pak aangenamer maken.”