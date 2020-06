Nieuwbouwwoning meteen onbewoonbaar na brand Robby Dierickx

04 juni 2020

08u58 1 Zaventem In de straat Ten Inde in Sterrebeek heeft een brand woensdagavond een nieuwbouwwoning zwaar beschadigd. Het huis was pas opgeleverd, maar nu al moeten de bewoners tijdelijk elders onderdak zoeken. Er vielen evenwel geen gewonden.

Het vuur brak woensdagavond rond 21.30 uur uit in de berging van een nieuwbouwwoning in Ten Inde, een zijstraat van de Waalsestraat, in Sterrebeek. Toen de brandweer ter plaatse kwam, waren de kersverse bewoners hun woning al ontvlucht. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zich over het hele huis verspreidde, maar toch is de schade aanzienlijk. Alle ruimten liepen rook- en waterschade op. Daardoor moeten de bewoners tijdelijk elders onderdak zoeken.