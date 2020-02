Nieuw eenzijdig Franstalig pamflet Citoyens de Zaventem zet kwaad bloed bij N-VA Robby Dierickx

10 februari 2020

14u34 0 Zaventem De vzw Citoyens de Zaventem heeft opnieuw een eenzijdig Franstalig pamflet in de brievenbussen in de luchthavengemeente gestoken. Daarmee roept de vzw de Franstalige inwoners van Zaventem op om op te komen voor hun taalrechten. De lokale oppositiepartij N-VA is furieus.

“Dit is opnieuw een arrogante provocatie”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Erik Rennen. “Alweer worden onze Nederlandstalige inwoners geschoffeerd met een eenzijdig Franstalige politieke brochure. In het pamflet worden tips en aanwijzingen gegeven hoe en waar Franstalige inwoners terecht kunnen en hoe ze kunnen opkomen voor hun eigen rechten. Bovendien wordt er in de brochure ook een Franstalig cultureel programma aangeboden.”

De vzw Citoyens de Zaventem is een burgerplatform dat opereert vanuit Sint-Lambrechts-Woluwe. Het pamflet werd uitgegeven door Josianne Blanche, een UF-gemeenteraadslid in Zaventem. “Dit Franstalig imperialisme waar onze gemeente weer mee geconfronteerd wordt, mogen we nooit aanvaarden en als Vlaams-Nationalistische partij zullen we ons hier steeds tegen blijven verzetten”, vervolgt Erik Rennen. “Ik roep dan ook de huidige meerderheid (Open Vld en CD&V) op om deze politieke inmenging in onze Vlaamse gemeente tegen te gaan en maatregelen te treffen tegen de uitgever van dit pamflet.”

Daarnaast zal de lokale N-VA-afdeling ook Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) vragen om maatregelen te nemen.