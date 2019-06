Net voor grote vakantie-uittocht neemt luchthaven nieuwe controlezone douane in gebruik Robby Dierickx

27 juni 2019

17u46 0 Zaventem De inefficiënte en veel te kleine controlezone van de douane op de luchthaven van Zaventem is niet meer. Donderdag werd de vernieuwde controlezone ingehuldigd. Die is een pak ruimer en maakt een duidelijk onderscheid tussen de groene en de rode uitgang, die dienen voor reizigers die respectievelijk niets aan te geven hebben en die wel iets moeten aangeven.

Vrijdag verwacht Brussels Airport 94.000 vertrekkende en aankomende passagiers. In het verleden was het op dergelijke drukke dagen vaak aanschuiven geblazen aan de douanecontrole in de aankomsthal. De smalle zone creëerde immers een flessenhals, tot frustratie van de reizigers. Maar net voor de grote vakantie-uittocht hebben Brussels Airport, minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) en de douane een nieuwe controlezone ingehuldigd. Die is een pak breder, zodat opstoppingen vermeden worden.

“Voortaan is het voor reizigers ook veel duidelijker welke uitgang ze moeten nemen”, aldus De Croo. “Wie geen goederen aan te geven heeft, kiest de groene zone. Wie wel iets aan te geven heeft, wandelt de rode zone binnen. Daar wordt nagegaan welke taksen en accijnzen betaald moeten worden. Maar ook in de groene zone worden regelmatig controles gehouden. Wie uiteindelijk toch tegen de lamp loopt, moet behalve de taksen en accijnzen ook een boete betalen.”

Een voorbeeld: een passagier die met twee fardes sigaretten door de groene zone wandelt, krijgt een vrijstelling voor één farde, maar moet voor de tweede 126 euro betalen. Liep hij via de rode zone, dan moest hij slechts 46 euro aan accijnzen betalen.

Privacy

De nieuwe controlezone verhoogt ook de privacy van de reizigers. Zo gebeuren de controles in een aparte ruimte en niet langer tussen de andere passagiers. Vorig jaar werden in totaal 1.066 overtredingen vastgesteld. Van januari tot eind mei dit jaar ging het om 503 overtredingen.

Met de start van de zomervakantie voor de deur maant Brussels Airport reizigers aan om via de brochure ‘Wijs op reis’ die beschikbaar is op Zaventem na te gaan wat wel en wat niet toegestaan is.