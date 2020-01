Negen bestuurders hebben glaasje te veel op tijdens alcoholcontrole, twee chauffeurs betrapt op druggebruik SHVM

13 januari 2020

12u43 0 Zaventem Tijdens een alcoholcontrole die de lokale politie van Zaventem afgelopen weekend heeft gehouden in het kader van de winter-BOB-campagne, bliezen negen bestuurders positief. Twee bestuurders werden daarnaast betrapt op het gebruik van cannabis. Verder kon de politie een bestuurder vatten die rondreed met een intrekking van zes maanden.

De controles werden op 10 januari op drie verschillende locaties gehouden in Zaventem. In totaal dienden zo’n 941 bestuurders hun wagen aan de kant te zetten. Zeven onder hen bliezen tijdens de test ‘rood’ en werden bijgevolg onderworpen aan een ademtest. Daarbij bevonden drie van de zeven bestuurders zich in de alarmfase. Een onder hen blies positief met 1,49 promille alcohol in zijn bloed. De bestuurder moest onmiddellijk zijn rijbewijs inleveren. Verder kon de politie nog een bestuurder vatten die onder invloed van cannabis achter het stuur zat.

Daarnaast werden nog een aantal overtredingen vastgesteld. Een chauffeur ontving een PV in verband met de ladingzekering. Hij betaalde ter plaatse 990 euro. Ook werden er zes PV’s in verband met een technische keuring uitgedeeld, een PV voor een vervallen brandblusser en een PV voor het niet bezitten van een rijbewijs. Bovendien werden twee voertuigen gerechtelijk getakeld wegens ‘niet verzekering’. Tenslotte kon de politie een bestuurder vatten die rondreed met een intrekking van 6 maanden.

Ook op zondag ging de politie door met haar controle. Die dag werden 251 bestuurders gecontroleerd. Een bestuurder blies alarm met 0,76 promille alcohol in het bloed en een bestuurder blies positief met 1,01 promille. Net zoals op vrijdag, legde een bestuurder een positieve drugstest af. Hij was eveneens onder invloed van cannabis.