Nederlandse supermarktketen Jumbo wil ook winkel in regio Vilvoorde-Zaventem openen Robby Dierickx

31 januari 2020

16u33 20 Zaventem De Nederlandse supermarktketen Jumbo, die eind vorig jaar haar eerste drie winkels in België opende, plant nu ook een supermarkt in onze regio. Waar dat zal zijn, is nog niet duidelijk.

Momenteel heeft Jumbo drie winkels in ons land: in Rijkevorsel, in Lanaken en in Pelt. “De omzetten liggen ver boven onze verwachtingen”, liet de supermarktketen eind vorig jaar al weten. En nu wordt ook een locatie voor een winkel in de regio Vilvoorde-Zaventem gezocht. Dat blijkt althans uit de vacatures op de website van Jumbo. Er worden onder meer een winkelmanager en teamleiders voor de keuken, de kassa’s en de afdeling droge voeding gezocht. Waar die nieuwe winkel zou moeten komen, is nog niet geweten. Concurrent Albert Heijn opende eind 2018 ook al een winkel in Zaventem.