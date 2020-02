Nederlandse autodieven krijgen milde straf voor diefstal van luxewagens in parkeergarages Brussels Airport Redelijke termijn werd overschreden Wouter Hertogs

25 februari 2020

12u00 10 Zaventem Vijf Nederlandse mannen die 13 luxewagens hebben gestolen in de parkeergarages van de luchthaven in Zaventem zijn veroordeeld tot 15 maanden cel met uitstel. Omdat de feiten dateren van eind 2015 meende de rechtbank dat de redelijke termijn overschreden werd. Daarom werden milde straffen uitgesproken.

Vanaf oktober 2015 werd Brussels Airport geplaagd door een inventieve bende autodieven. Ze richtte zich voornamelijk op Range Rovers en BMW’s. Op vijf verschillende dagen slaagden ze erin luxewagens te stelen.

Toestel

Hun werkwijze was steeds dezelfde: met een speciaal elektronisch toestelletje konden ze de wagens openen zonder de sloten te moeten forceren, waarna ze doodleuk met de wagens wegreden. Om de slagbomen te ontwijken hadden ze nog een handig trucje. Eén dader reed met een andere wagen voorop, waarna de gestolen wagen op heel korte afstand volgde, zodat beiden tegelijkertijd door de slagbomen konden rijden.

Redelijke termijn

Uiteindelijk ging de bende er zo vandoor met 13 wagens, maar op 23 december konden twee verdachten op heterdaad worden betrapt. Analyse van de bewakingsbeelden van de parkeergarages en telefonie-onderzoek leidde de politie naar nog drie andere verdachten, van wie er twee al gekend waren voor gelijkaardige feiten in andere luchthavens in het buitenland.

Het parket had 3 jaar cel tegen vier verdachten en 18 maanden tegen de vijfde gevorderd. Alleen de twee mannen die op heterdaad betrapt waren, daagden op voor de zitting. Zij bekenden dat ze een aantal Range Rovers hadden gestolen maar van de diefstallen van de BMW’s wisten ze naar eigen zeggen niets. Hun advocaten voerden ook aan dat de redelijke termijn overschreden was. De rechtbank had hier oren naar en gaf hen daarom slechts 15 maanden met uitstel.