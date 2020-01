Na tumultueuze kerstmarkt krijgen standhouders inschrijvingsgeld terug Robby Dierickx

28 januari 2020

13u16 0 Zaventem Alle verenigingen, inwoners en handelaars die midden december een kraampje op de kerstmarkt van Zaventem hadden, krijgen hun inschrijvingsgeld terug. De gemeenteraad keurde het voorstel van schepen van Feestelijkheden Dirk Philips maandagavond goed. Het voorstel kwam er omdat de kerstmarkt eerst moest verhuizen door het stormweer en nadien ook nog eens een dag uitgesteld werd.

Enkele dagen voor de kerstmarkt van Zaventem moest plaatsvinden, besliste de gemeente in samenspraak met de politie om het evenement van het Kerkplein naar de Willem Lambertstraat te verhuizen. Er werd immers stormweer voorspeld, waardoor de veiligheidsdiensten het veiliger achtten om de tentjes in de meer ingesloten Willem Lambertstraat te plaatsen. Maar omdat die bewuste zaterdag weercode geel gold, werd een uur voor de opening van de kerstmarkt beslist om alles af te blazen. “We wilden de verenigingen echter niet in de koude laten staan en besloten daarom om het evenement een dag later door te laten gaan”, zegt schepen van Feestelijkheden Dirk Philips (Open Vld). “Jammer genoeg konden niet alle deelnemers aanwezig zijn en waren er ook beduidend minder bezoekers.”

Om die reden vroeg de schepen de gemeenteraad om het inschrijvingsgeld van 50 euro uitzonderlijk terug te betalen aan de deelnemers. De gemeenteraad zette het licht op groen. “Op die manier kunnen ze een deel van hun verminderde inkomsten recupereren en hopen we als gemeentebestuur dat ze zich eind dit jaar weer kandidaat stellen om deel te nemen”, besluit Philips.