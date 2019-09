Na steekincident in Zaventem: buurtbewoners klagen over hangjongeren “Ze drommen samen en laten hondenpoep en afval achter op de stoep” SVHM

11 september 2019

17u12 0 Zaventem Na de steekpartij van afgelopen vrijdag waarbij een 16-jarige jongeman in de nek gestoken werd, kaarten buurtbewoners en winkeliers in Zaventem de problematiek van hangjongeren in de luchthavengemeente aan. Na schooltijd zouden jongeren samentroepen op het Kerkplein en overlast veroorzaken. “Ze maken veel lawaai, en laten afval en hondendrollen achter voor de deur van mijn winkel”, aldus een winkelier. De politie nuanceert het probleem, maar houdt wel een extra oogje in het zeil.

Een van de winkeliers, die getuige was van de steekpartij op het Kerkplein afgelopen vrijdag, zegt dat er wel degelijk een probleem is met hangjongeren in de buurt: “Bij openingstijd vind ik dikwijls afval terug voor de deur. Sommige jongeren nemen hun honden mee en laten de dieren hun behoefte doen tegen de gevel. De uitwerpselen laten ze gewoon liggen.” De man meent dat vooral op vrijdag het probleem een hoogtepunt bereikt. “Dan troepen ze hier in groten getale samen en maken ze veel lawaai”, zegt hij. “Soms moet ik tussenkomen en krijg ik verwijten naar het hoofd geslingerd.”

De uitbater is ervan overtuigd dat de hangjongeren niet enkel voor de winkeliers een probleem vormen: “Mensen vinden het niet meer veilig om hun wagen te parkeren op het Kerkplein. De jongeren voetballen namelijk tussen de geparkeerde auto’s of gaan op de motorkap zitten. Hier en daar duikt er dan ook wel eens een bluts op.”

School kan niet ingrijpen

De buurtbewoners hebben al meermaals de naburige scholen gecontacteerd om het probleem aan te kaarten. “In het reglement staat dat de leerlingen niet rond de school mogen hangen, maar de winkels en het Kerkplein liggen natuurlijk verderop. Wij kunnen dus weinig doen", reageert het Atheneum van Zaventem.

Volgens een andere Zaventemnaar maken de groepen jongeren ook amok op het openbaar vervoer. “Op vrijdag zit de bus stampvol”, zegt ze. “Eerst beginnen ze te duwen en te trekken, en vinden het vervolgens amusant om op de busbel te blijven duwen. Soms is het zo erg dat de chauffeur zijn bus aan de kant zet, de deuren sluit en de politie belt.” Vervoersmaatschappij De Lijn geeft aan dat er nog geen incidenten bij hen gemeld zijn.

Korpschef Jean-Pierre Van Thienen erkent dat er regelmatig strubbelingen zijn. De politie houdt daarom een extra oogje in het zeil. “Vooral tijdens examenperiodes en na schooltijd patrouilleren we aan de bushaltes”, zegt Van Thienen. “Er zijn de laatste jaren 1.000 leerlingen bijgekomen in de Zaventemse scholen. Uiteraard brengt die groei de nodige problemen met zich mee.” Bovendien wordt er bij individuele problemen al snel naar geweld gegrepen. “Hier lopen jongeren rond met messen of glas in hun zakken. Dat betreuren we", zegt Van Thienen. “Ik hoop dat ze na de steekpartij van vrijdag beseffen dat geweld niét de oplossing is.” Van Thienen benadrukt wel dat zulke incidenten eerder een uitzondering zijn.

GAS-boetes

Burgemeester Holemans (Open VLD) meent dat hangjongeren een fenomeen zijn van deze tijd: “We gaan jongeren niet verbieden om samen te komen en elkaar te ontmoeten. Jammer genoeg kunnen bepaalde jongeren zich niet gedragen. De steekpartij van vrijdag is echt wel dramatisch. Het is niet oké dat die jongeren met wapens rondlopen. We proberen via de scholen aan de leerlingen duidelijk te maken dat je in deze samenleving wetten moet respecteren.” Wie zich niet gedraagt, maakt kans op een GAS-boete. “Dat resulteert ofwel in een geldboete, ofwel in een werkstraf zoals de straten schoonmaken. We hebben jammer genoeg al een aantal van die boetes moeten uitschrijven aan jongeren die bijvoorbeeld zaken stuk stampten.”