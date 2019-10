Na ontslag bij Econocom voert vakbondsman vanuit mobilhome actie vóór deuren bedrijf Robby Dierickx

16 oktober 2019

13u46 0 Zaventem Laurent Vanhaelen, de vakbondsman die afgelopen zomer wegens syndicale redenen aan de deur gezet werd bij Econocom in Zaventem, zal vanaf volgende week maandag vanuit een mobilhome actie voeren voor de deuren van het bedrijf. Hij zal er onder meer kandidaten voor de syndicale verkiezingen van volgend jaar ronselen en wil werknemers helpen bij het verkrijgen van hulp of bijstand.

Op 25 juli ontsloeg Econocom CNE-vakbondsafgevaardigde Laurent Vanhaelen. Volgens de directie hield de man zich teveel bezig met zijn vakbondswerk, waardoor hij zich te weinig op zijn job focuste. Het ontslag leidde tot verschillende stakingsdagen en de christelijke vakbond drong meermaals bij het bedrijf aan om de afgevaardigde opnieuw in dienst te nemen. Vergeefs. De firma verkoos Vanhaelen de voorziene beschermingsvergoeding uit te keren.

Maar de man zelf geeft de strijd nog niet op. Maandag zal hij vanuit een mobilhome actie voeren voor de deuren van Econocom. Enerzijds om zijn ontslag aan te vechten, anderzijds om werknemers van zijn voormalige werkgever en van de andere bedrijven in industriepark Horizon in Zaventem uitleg te geven over de sociale verkiezingen die volgend jaar gepland staan.

Ontbijt en lunch

“Ik zal ook potentiële kandidaten voor die verkiezingen overhalen om zich effectief kandidaat te stellen”, aldus Vanhaelen. “Ook al is het als vakbond niet evident werken in een firma als Econocom, toch hebben de werknemers nood aan de vakbonden. Ik zal tot en met woensdag postvatten in de mobilhome en zal voorbijgangers ‘s ochtends op een ontbijt en ’s middags op een lunch trakteren.”

Nadien verhuist Laurent Vanhaelen samen met zijn mobilhome mogelijk naar andere bedrijven in de buurt.