Na echtgenote nu ook man veroordeeld voor drugssmokkel: 36 maanden cel Wouter Hertogs

29 mei 2020

09u27 0 Zaventem Een Letse man is veroordeeld tot 36 maanden celstraf voor het smokkelen van 2,5 kilogram cocaïne. De man werd eerder in zijn thuisland al veroordeeld voor soortgelijke feiten. Bovendien blijkt de smokkeldrang in de familie te zitten. Ook zijn echtgenote werd al veroordeeld voor het smokkelen van cocaïne.

Op 27 februari werd de man door de douane ondervraagd nadat hij was aangekomen vanuit Sao Paolo. “Ik was daar voor carnaval”, klonk zijn excuus. De douanediensten geloofden hem niet en terecht, want in zijn bagage bleek 2,5 kilogram cocaïne verstopt te zitten. “Ik had zware schulden en werd door kennissen naar Brazilië gelokt om er gouden munten te smokkelen”, klonk het hierop. Uiteindelijk bleken er in zijn bagage geen munten te zitten. “Mijn cliënt blijft volhouden dat hij niet wist dat hij drugs vervoerde”, aldus de verdediging. Het parket gelooft hier niets van. “En al zeker niet gezien zijn voorgeschiedenis. Hij werd al veroordeeld voor drugssmokkel, net als zijn vrouw trouwens.” Uitspraak op 29 mei.