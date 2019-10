Na de asbestheisa: gevaarlijke stof mag in recyclageparken Incovo en Interza alleen verpakt aangeleverd worden Robby Dierickx

09 oktober 2019

09u22 0 Zaventem Nadat er vorige week ophef ontstaan was over het niet zorgvuldig omgaan met asbestafval in West-Vlaamse recyclageparken benadrukken afvalintercommunales Interza (Zaventem, Wezembeek-Oppem, Kampenhout, Kraainem en Steenokkerzeel) en Incovo (Meise, Londerzeel, Machelen, Vilvoorde en Zemst) dat asbest in hun parken alleen verpakt aangeleverd mag worden.

Die radicale manier van omgaan met asbesthoudend afval werd begin dit jaar ingevoerd in de twee intercommunales. “Je kan als gemeente of afvalintercommunale niet toestaan dat mensen zomaar met asbesthoudend materiaal in een aanhangwagen rondrijden”, zeggen Marleen Ral en Eddy Vranckaert, voorzitters van respectievelijk Interza en Incovo. “Bij elke put in de weg of drempel kan er namelijk een asbestwolk vrijkomen en in het recyclagepark kan je het asbesthoudend afval onmogelijk in een container gooien zonder dat er stof ontstaat. Daarom moet het gevaarlijke afval sinds begin dit jaar verpakt aangeleverd worden. Dat kan door het in te wikkelen in bouwfolie.”

Asbestpakketten

Daarnaast verdelen Incovo en Interza zogenaamde asbestpakketten waarmee je thuis veilig een golfplaten dak van vijftig vierkante meter kan afbreken. In dat pakket zitten een beschermingspak, een masker en handschoenen. De asbestplaten kunnen in een speciale bigbag gedeponeerd worden. Die zakken worden voor amper 30 euro aan huis opgehaald. Sinds begin dit jaar werden al 250 van die zakken ingezameld.