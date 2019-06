Na cyberaanval werft Asco 100 tijdelijke werkkrachten aan om achterstand weg te werken Drie weken nadat hackers bedrijf plat leggen, gaan meeste werknemers opnieuw aan de slag Robby Dierickx

28 juni 2019

14u56 1 Zaventem Om de opgelopen achterstand door de cyberaanval zo snel mogelijk weg te werken, gaat vliegtuigonderdelenproducent Asco in Zaventem op zoek naar honderd tijdelijke werkkrachten. Door de hacking lag het bedrijf bijna drie weken lang volledig plat. Inmiddels is het merendeel van de werknemers opnieuw aan de slag. Een minderheid zit nog tot en met dinsdag thuis.

Op vrijdag 7 juni werd vliegtuigonderdelenproducent Asco in Zaventem plots getroffen door een cyberaanval. De hackers legden de vestigingen in de luchthavengemeente, maar ook in Duitsland, Canada en de Verenigde Staten volledig plat. Alle computers en computergestuurde machines waren getroffen door een virus in de vorm van ransomware, een cyberaanval waarbij losgeld gevraagd wordt. De firma schakelde meteen externe computerspecialisten in om het euvel te verhelpen. Omdat alle systemen plat lagen, waren zowat duizend werknemers in de Zaventemse vestiging technisch werkloos. Ook vandaag zit een beperkte minderheid nog steeds thuis. “Maar we hebben de voorbije dagen wel vooruitgang geboekt om onze operationele activiteiten te kunnen hervatten”, zegt HR-directeur Vicky Welvaert. “Een groot deel van het personeel is inmiddels opnieuw aan het werk, maar omdat niet alle operationele activiteiten al hervat konden worden, is een kleine minderheid nog thuis. Hun technische werkloosheid wordt al zeker tot dinsdag verlengd.”

Snel inzetten

Doordat de vliegtuigonderdelenproducent – die onder meer voor Boeing, Airbus en gevechtsvliegtuig F35 onderdelen maakt – drie weken nagenoeg volledig stil lag, is de achterstand qua productie en leveringen immens. “Om die opgelopen achterstand weg te werken, zijn we dringend op zoek naar honderd tijdelijke werkkrachten”, aldus nog Vicky Welvaert. “Het gaat dan vooral om technisch geschoold personeel zoals CNC-operatoren, monteurs en kwaliteitscontroleurs. We hopen de tijdelijke werknemers zo snel mogelijk in te kunnen zetten. Verwacht wordt dat we ze tot eind december nodig zullen hebben.”

Groot verlies

Ondertussen loopt ook nog het onderzoek naar wie achter de cyberaanval zit. “Momenteel is er nog steeds geen bewijs dat de hackers belangrijke informatie ontvreemd hebben of dat er gegevens verdwenen zijn”, verduidelijkt de HR-directeur van Asco. “Uiteraard is de geleden schade wel gigantisch. We waren drie weken lang nagenoeg volledig buiten dienst, wat voor grote financiële verliezen gezorgd heeft. Bovendien moesten we externe computerspecialisten inschakelen en moeten we nu ook nog op zoek naar honderd extra tijdelijke werkkrachten. Een exact bedrag op het verlies kunnen we momenteel nog niet kleven, maar als je de som van dit alles maakt, dan begrijp je dat het om een gigantisch bedrag zal gaan.”

Bij Asco zal men nu nagaan hoe men zich in de toekomst nog beter kan wapenen tegen dergelijke cyberaanvallen.