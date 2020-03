Na cyberaanval legt nu ook coronavirus productie bij vliegtuigonderdelenbouwer ASCO stil Robby Dierickx

23 maart 2020

09u41 0 Zaventem Sinds vorige week vrijdag ligt de volledige productie bij vliegtuigonderdelenfabrikant ASCO in Zaventem stil. De directie nam die beslissing om haar personeelsleden te beschermen. Een opdoffer voor het bedrijf dat in juni vorig jaar nog het slachtoffer werd van een cyberaanval, waardoor er ook al drie weken lang niet geproduceerd kon worden.

“We hebben beslist om de volledige productie vrijdagochtend stil te leggen”, zegt HR-manager Vicky Welvaert. “Daardoor zit een kleine duizend werknemers thuis. De maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. We hopen – afhankelijk van de evolutie van de maatregelen – onze werking op maandag 6 april herop te kunnen starten.”

Tot dan is het overgrote deel van het personeel technisch werkloos. “Slechts een beperkt aantal personeelsleden, onder meer van de onderhouds- en de reinigingsdiensten, is nog aan het werk”, aldus nog Vicky Welvaert. “Enkele anderen doen nog aan teleworking, al is dat aantal ook sterk gereduceerd nu de activiteiten in de vestiging stil liggen.”

150 interimkrachten

Voor ASCO betekent het coronavirus de tweede grote financiële klap in minder dan een jaar tijd. In juni werd het bedrijf immers het slachtoffer van cyberaanvallers. Toen lag de productie drie weken stil en liep de schade in de tientallen miljoenen op. “Ondertussen was de productie wel opnieuw volledig operationeel na die aanval, al ondervonden we wel nog problemen met de productiesystemen. Om die reden namen we in de zomer 150 interimkrachten aan. Een groot deel van hen was nog steeds bij ons aan de slag en zal na de heropstart volgende maand opnieuw ingeschakeld worden”, besluit de HR-manager van ASCO.