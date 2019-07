Na chaos door defecte bagagebanden: luchthaven geeft gedupeerden Sorry-voucher van 50 euro Robby Dierickx

23 juli 2019

14u11 4 Zaventem De luchthaven van Zaventem gaat passagiers die op zaterdag 13 juli door de defecte bagagebanden zonder valies moesten vertrekken een Sorry-voucher ter waarde van 50 euro geven.

Op die manier wil Brussels Airport zich verontschuldigen voor de problemen. Door het defect bleven ruim 10.000 koffers achter op de luchthaven. Sommige reizigers kregen hun valiezen pas zes dagen later. Gedupeerden moeten zich via de website van de luchthaven registreren. Vervolgens gaat Brussels Airport na of de aanvrager effectief op zaterdag 13 juli zonder bagage vertrok. De Sorry-voucher is één jaar geldig en kan in de winkels op de luchthaven gebruikt worden. Het is de eerste keer dat Brussels Airport haar reizigers vergoedt voor dergelijke problemen.