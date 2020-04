Na bewoners zijn personeelsleden aan de beurt om te testen bij Sint Antonius Margo Koekoekx Jelle Couder Robby Dierickx

16 april 2020

18u13 0 Zaventem Meten is weten. Onder dat motto test wzc Sint Antonius donderdag en vrijdag al haar personeelsleden op het coronavirus. “We hopen begin volgende week de resultaten te weten”, zegt directeur Yves Liekens. 11 dagen geleden testten ze de bewoners van alle verschillende afdelingen.

Eerder bleken 36 van de 138 residenten positief te zijn. Tot nu vertonen 9 onder hen symptomen van het virus. “Jammer genoeg hebben we afscheid moeten nemen van 7 van hen. We betreuren dat heel erg en stelden de families persoonlijk op de hoogte. Verder doen we er alles aan om verdere besmetting te voorkomen.”

Eerder maakte het centrum al een duidelijke opsplitsing tussen positief en negatief geteste residenten en blijven ze alles nauwgezet opvolgen. Daarom doen ze er alles aan om alle 130 personeelsleden te testen donderdag en vrijdag. De resultaten worden begin volgende week verwacht.

Oproep vrijwilligers

Door alle omstandigheden kunnen ze ook wat extra hulp gebruiken. “Wij doen dan ook een warme oproep naar vrijwilligers uit (para)medische richting voor ons WZC te Zaventem. Wie de oudere generatie een warm hart toedraagt en zelf niet tot de risicogroep behoort is heel welkom bij ons.”

Wie wil helpen kan contact opnemen op het nummer 02/609.52.00 of mailen naar: nicolette.vanbrakel@sintantoniuszaventem.be.