Na 30 jaar wordt Hotel Z opnieuw een hotel: “Oude glorie keert terug” Gebouw wordt volledig gerenoveerd. Op gelijkvloerse verdieping plek voor brasserie Robby Dierickx

20 februari 2020

16u30 0 Zaventem Er zal binnenkort hoogstwaarschijnlijk opnieuw overnacht kunnen worden in Hotel Z in Zaventem. Tot begin jaren 90 was het al een hotel, maar de voorbije decennia bood het gebouw onderdak aan een café. De nieuwe eigenaar heeft nu plannen om een brasserie op de gelijkvloerse verdieping in te richten en acht hotelkamers op de bovenste verdiepingen. De gemeente moet wel nog groen licht geven.

Hotel Z, de naam verraadt de geschiedenis van het gebouw vlakbij het Kerkplein in Zaventem al. Toch is het al bijna dertig jaar geleden dat er nog overnacht kon worden in het voormalige hotel. De voorbije decennia bood het pand immers alleen onderdak aan Kaffee Hotel Z, de kroeg die eind jaren 90 enorm in trek was bij Sabéniens en nadien het decor was van heel wat optredens van lokale bands. Eind 2018 sloot het café definitief de deuren. Op dat moment was het gebouw nog eigendom van de familie Del Piero, maar in april vorig jaar werd het verkocht aan de familie Van Bever van de gelijknamige drankencentrale in Haren.

En die heeft nu plannen om het gebouw in haar glorie te herstellen. “We hebben een aanvraag ingediend om er acht hotelkamers in onder te brengen”, zegt Boris Van Bever. “Op de gelijkvloerse verdieping zal ruimte voor een brasserie of taverne gecreëerd worden.”

Ondanks dat de nieuwe eigenaars nog op de goedkeuring van de gemeente moeten wachten, zijn de ingrijpende renovatiewerken wel al opgestart. “We gaan het gebouw volledig strippen en herinrichten”, verduidelijkt Boris Van Bever. “De eerste kleinschalige werken startten in oktober al en nu zijn we met de grote werkzaamheden bezig. Ondertussen wachten we op de goedkeuring van ons dossier door de gemeente.”

Geen appartementen

Het openbaar onderzoek liep op 11 februari af. Er werd één bezwaarschrift ingediend. Het dossier ligt nu bij de dienst Omgeving, waarna het schepencollege een beslissing over de vergunning zal nemen. Wordt het licht op groen gezet, dan kan de geschiedenis van het gebouw terugkeren. “Dat was ook één van de voorwaarden bij de verkoop”, zegt Jonathan Del Piero, wiens familie het pand vorig jaar verkocht. “We wilden niet dat het zomaar platgegooid zou worden om er vervolgens appartementen op te zetten. Het is de ideale bestemming voor een brasserie en een boetiekhotel. We zijn dan ook verheugd dat de familie Van Bever nieuw leven in het gebouw wil blazen en dat ze de charmes van vroeger niet verloochenen. Het project zal voor een verbintenis tussen de geschiedenis en de toekomst zorgen. Daarom kregen we meteen het gevoel dat we met de familie Van Bever een waardige koper gevonden hadden.”

Pension

Het gebouw werd midden jaren 30 gebouwd door de familie Debie, als uitbreiding op hun winkel waarin ze huishoudelijke spullen verkochten. In de jaren 60 werd het pand omgevormd tot pension. Begin jaren 70 kwam het in handen van de familie Del Piero. Die liet het in samenwerking met de uitbater van het hotel verbouwen tot Hotel Z. Begin jaren 90 werd het gebouw verhuurd aan Peter Degroof, die de benedenverdieping ombouwde tot café en er tot eind 2018 achter de toog stond.