Na 13 jaar neemt Amy Gille afscheid van gemeenteraad Robby Dierickx

18 oktober 2019

09u19 1 Zaventem Na Nicolas Tavitian vorige maand neemt nu ook Amy Gille van Pro Zaventem afscheid van de gemeenteraad. Zij wordt vervangen door Alexandra Rossini. Nog geen jaar nadat het startschot van de nieuwe legislatuur gegeven werd, moet de nieuwe beweging die bij de verkiezingen van vorig jaar twee zetels bemachtigde het dus al met twee nieuwe gezichten doen.

Pro Zaventem is een samensmelting tussen sp.a en Groen, aangevuld met enkele onafhankelijken. Op 14 oktober vorig jaar strandde de nieuwe beweging op twee zetels. Nicolas Tavitian (Groen) en Amy Gille (sp.a) legden in januari de eed af. Maar vorige maand diende die eerste zijn ontslag in, waardoor Etienne Vanhamme – die 25 jaar geleden nog voor de liberalen in de gemeenteraad zetelde – zijn wederoptreden maakte. En nu wuift ook Amy Gille de gemeenteraad uit. “Ik had het ongelooflijke genoegen om dertien jaar in de gemeenteraad te mogen zetelen, maar nu ga ik me volop focussen op de revalidatie van mijn voetoperatie die enkele weken geleden plaatsvond. Op de achtergrond blijf ik zeker actief.”

Uithangbord

Haar zitje wordt ingenomen door Alexandra Rossini (37). Ze is zelfstandige en mama van de 5-jarige Noah. “Alexandra is slim, rad van tong en heeft een groot hart voor mensen”, meent Amy Gille. “Als Pro Zaventem kunnen we ons geen beter uithangbord wensen.”

Komende maandag legt de 37-jarige de eed af in de Zaventemse gemeenteraad.