N-VA wil Vlaams karakter in Zaventem versterken, schepencollege stemt tegen motie Robby Dierickx

24 september 2020

13u14 6 Zaventem Oppositiepartij N-VA heeft maandagavond tijdens de gemeenteraad een motie ingediend met als doel het Vlaams karakter in Zaventem te versterken. De motie bestond uit nieuwe elementen, maar ook uit punten die het huidige beleid aanscherpen en breder maken. “Dat is nodig, want het beleid volstaat niet”, klinkt het. Het schepencollege stemde tegen de motie.

In de Zaventemse klassen spreekt 54,8 procent van de kinderen vandaag thuis een andere taal dan het Nederlands. “De ligging vlak naast Brussel zorgt ervoor dat het Vlaams karakter onder druk staat”, meent N-VA-gemeenteraadslid Tom De Vits. “De gemeente neemt wel al wat initiatieven, maar die schieten volgens ons tekort.”

En dus legde N-VA tijdens de gemeenteraad een motie ter stemming. Het betreft een tienpuntenplan om het Vlaams karakter in Zaventem te versterken. “Want het huidige beleid is onvoldoende”, aldus nog De Vits. “Zo krijgen verenigingen elk jaar subsidies, maar zouden die gelden teruggevorderd moeten worden indien Nederlands er de voertaal niet is. Nu is er geen controle op. Daarnaast vinden we dat er in de kleuterklas nog meer ingezet moet worden op onze taal. Doet men dat niet, dan is dat nefast voor de leerkrachten en de leerlingen. Nieuwe anderstalige inwoners moeten meteen duidelijk gemaakt worden dat Zaventem een Nederlandstalige gemeente is en we willen dat de Vlaamse feestdag met vlag en wimpel gevierd wordt.”

Eigen motie

Het schepencollege stemde echter tegen de motie en diende zelf een motie in. “Want het exemplaar van N-VA is voorbijgestreefd en onvolledig”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Met onze motie verduidelijken we de vele acties die we al namen. Zo wordt er in de kleuterklassen volop ingezet op het Nederlands en blijven we verenigingen aansporen om het Nederlands als voertaal te hanteren. Ook blijven we investeren in lessen Nederlands voor volwassenen. We doen als schepencollege dus wel voldoende om het Vlaams karakter te bevorderen.”