N-VA betreurt dat kasseien onderaan Erpsestraat blijven: “Dit is gewoon half werk” Robby Dierickx

14 juli 2020

13u17 0 Zaventem Fietsers die de voorbije dagen door de Erpsestraat in Nossegem fietsten, hebben ongetwijfeld wel gemerkt dat de vervelende kasseien verdwenen zijn. Alleen: onderaan de straat, aan de ingang van het kerkhof, liggen wel nog steeds kasseien. Tot ongenoegen van oppositiepartij N-VA. Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) zegt dan weer dat de huidige situatie de veiligste is.

Enkele weken geleden startte de gemeente Zaventem met het weghalen van de kasseien in de Erpsestraat, die op het traject van de F3-fietssnelweg ligt. Fietsers omzeilden de kasseien immers door op het fietspad te rijden en zo rakelings langs de huizen te scheren, wat tot gevaarlijke situaties leidde. “Na lang pleiten werden de kasseien eindelijk weggehaald, maar nu blijkt dat de gemeente slechts half werk doet”, hekelt N-VA-gemeenteraadslid Tom De Vits. “De kasseien onderaan de Erpsestraat, aan de ingang van het kerkhof, verdwijnen helemaal niet. Hierdoor blijft het er een gevaarlijke en oncomfortabele plek voor fietsers. Ook voor wandelaars is dit een spijtige zaak, want fietsers worden nog steeds visueel richting het voetpad geleid, met alle gevolgen van dien.”

Snelheid

Volgens burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) werd bewust gekozen om de kasseien onderaan de Erpsestraat te laten liggen. “Volgens de politie is dit immers het veiligst”, klinkt het. “Fietsers komen er naar beneden gereden en worden nu wat geremd door de kasseien. Halen we die weg, dan zal er nog sneller gereden worden. Onlangs nog reed een fietser er tegen een boom. Dat is het bewijs dat we er zeker niet voor mogen zorgen dat de snelheid er nog verhoogd wordt. Zeker omdat het om een kruispunt gaat en omdat ook de ingang van het kerkhof zich op die locatie bevindt. Momenteel weten we nog niet goed wat we met het kruispunt moeten doen.”

Op termijn wil het schepencollege de Erpsestraat niet langer deel laten uitmaken van de fietssnelweg. De gemeente denkt namelijk aan een nieuw traject door de velden om vervolgens via een fietstunnel de Mechelsesteenweg te kruisen ter hoogte van de straat van voetbalclub SK Nossegem.