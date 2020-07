Muurschildering steekt zwaar getroffen luchthavenmedewerkers hart onder de riem Robby Dierickx

14 juli 2020

15u15 10 Zaventem Op een gebouw van Brussels Airport hebben de christelijke en de socialistische vakbond dinsdagmiddag een muurschildering voor de zwaar getroffen luchthavenmedewerkers ingehuldigd. Daarmee willen ze het luchthavenpersoneel een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden.

1.500 ontslagen bij Swissport, bijna 200 bij Lagardère en nog eens bijna 1.000 bij Brussels Airlines: de luchthavensector is de voorbije weken zwaar getroffen geweest door het coronavirus. “De hele sector bevindt zich al langer in zware turbulentie en wordt nu ook nog getroffen door de COVID-19-crisis”, klinkt het bij ACV en ABVV. “Deze onzekerheid zal blijven duren zolang het coronavirus wereldwijd niet onder controle is. Niet alleen werden heel wat mensen ontslagen, ook is nog een groot deel technisch werkloos.”

Letterlijk in de verf

Om die reden willen de christelijke en socialistische vakbond de werknemers een hart onder de riem steken met een kunstwerk. Op een gebouw van Brussels Airport, dat door Swissport gebruikt wordt, werd een muurschildering aangebracht door Kymo One, een grafisch ontwerper. “Op de tekening staan verschillende functies van op de luchthaven afgebeeld”, zegt Bjorn Vanden Eynde van ACV. “Hiermee willen we de luchthavenmedewerkers letterlijk in de verf zetten. Iedereen die met de bus naar de luchthaven komt of aan de drop-offzone afgezet wordt, ziet de tekening.”

De muurschildering zal er nog enkele jaren te zien zijn, maar nadien wordt het gebouw afgebroken. Voor de tekening kregen de vakbonden groen licht van Brussels Airport.