Multifunctionele sportterreinen krijgen “vandalismebestendige” omheining na aanhoudend vandalisme Robby Dierickx

15 juli 2020

14u25 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem wil dit jaar nog een nieuwe omheining rond de multifunctionele sportterreinen van Sint-Stevens-Woluwe en Sterrebeek plaatsen. Volgens sportschepen Piet Ockerman gaat het om vandalismebestendige omheining. Die komt er omdat vandalen de huidige afscheiding zwaar beschadigden. Oppositiepartij N-VA vindt dat het herstel te lang op zich laat wachten.

Een jaar geleden trok N-VA een eerste keer aan de alarmbel toen bleek dat de pas aangelegde multifunctionele sportveldjes in Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe vandalen over de vloer hadden gekregen. Voornamelijk de omheining moest eraan geloven. Een jaar later is de schade nog niet hersteld. “Ondertussen laat de staat van de terreinen nog meer te wensen over”, zegt gemeenteraadslid Erik Rennen. “Vorig jaar was er nog een herstelling mogelijk maar met de beschadigingen die nu aangebracht zijn, lijkt mij dat alleen een volledige vervanging van de afsluitingsdraad een oplossing kan bieden. Als er niet snel wordt ingegrepen door het schepencollege, dan zullen de veldjes nog verder afglijden en blijft er binnenkort voor de lokale jeugd alleen nog een aftands veldje over.”

Metalen constructie

Sportschepen Piet Ockerman (Open Vld) laat weten dat de gemeente met een oplossing bezig is. “We hebben namelijk een offerteaanvraag ingediend voor de plaatsing van zogenaamde vandalismebestendige afsluitingsdraad”, luidt het. “Het gaat om een soort metalen constructie die je moeilijk kapot krijgt. Voorlopig komt die draad alleen in Sint-Stevens-Woluwe en Sterrebeek, waar weinig sociale controle is. In Nossegem en Zaventem hebben we minder problemen met vandalen. We hopen de nieuwe omheining dit najaar te kunnen plaatsen.”