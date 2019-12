Mooi kerstgeschenk voor twee vestigingen Zavo: ruim 300.000 euro voor infrastructuur Robby Dierickx

20 december 2019

13u32 4 Zaventem Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft op de laatste schooldag voor de kerstvakantie een mooi kerstgeschenk aan twee vestigingen van de Zaventemse Zavo-school geschonken. In totaal schenkt hij ruim 300.000 euro aan de school. De subsidies komen er in het kader van de bouw of renovatie van nieuwe gebouwen.

Voor heel Vlaams-Brabant maakt minister Weyts 13 miljoen euro vrij. Daarmee steunt hij 23 scholenbouwprojecten in onze provincie. Twee daarvan liggen in Zaventem. Zo krijgt de vestiging van Zavo in de Groenstraat 87.450 euro voor de renovatie van een deel van de gevels van Blok A en voor de vervanging van het buitenschrijnwerk met de plaatsing van een zonnewering aan de zuidelijke gevel. De vestiging in de Hoogstraat krijgt dan weer 238.704,26 euro voor de bouw van drie klaslokalen onder de bestaande overdekte speelplaats.

“Vlak voor Kerst dus nog goed nieuws voor de leerlingen en leerkrachten van de scholen, want zij krijgen nu nog beter uitgeruste schoolgebouwen”, zegt minister Weyts. “Wie inzet op de kwaliteit van ons onderwijs, moet ook inzetten op de infrastructuur van ons onderwijs.”