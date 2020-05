Mondmaskers toch verplicht op Brussels Airport: luchthaven start met bedeling op 18 mei Robby Dierickx

06 mei 2020

14u02 2 Zaventem De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat mondmaskers voortaan ook verplicht zijn op luchthavens. Opvallend: want amper twee uur voor de persconferentie van premier Wilmès liet Brussels Airport zelf nog weten dat het geen verplichting was. Ondertussen heeft de luchthaven wel beslist dat het op maandag 18 mei start met het uitdelen van mondmaskers aan passagiers en personeel.

“Mondmaskers zijn niet verplicht, maar worden wel sterk aanbevolen.” Dat liet Brussels Airport woensdagmiddag om 12.30 uur via een persbericht weten. Het was federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) die de luchthaven daarvan op de hoogte gebracht had. Maar amper twee uur later zei premier Sophie Wilmès (MR) het tegenovergesteld: “mondmaskers zijn ook verplicht op luchthaven”, klonk het.

“Voor ons was het echter geen verrassing, want we wisten wel dat dit er zat aan te komen”, zegt Ihsane Chioua Lekhli, woordvoerder van Brussels Airport. “Dat de regel nu al in voege gaat, maakt op zich geen verschil.”

Heropstart

De luchthaven laat meteen weten dat het op maandag 18 mei start met het uitdelen van mondmaskers aan personeel en passagiers. “Dit in het kader van de heropstart van de activiteiten”, aldus nog Chioua Lekhli. “We hebben een voldoende voorraad maskers om het personeel en de passagiers van een masker te voorzien.”

Eerder werden er in de terminal al maatregelen genomen om de sociale afstand te bewaren. Zo werden er onder meer stickers en plexiglas aan de balies geplaatst, werden 200 handgeldispensers opgehangen en zijn er extra schoonmaakrondes.

Momenteel telt de luchthaven gemiddeld enkele honderden passagiers per dag in de terminal, terwijl dat er op topdagen normaal gezien tussen de 80.000 en de 90.000 zijn.