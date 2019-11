Molenbergdreef vier dagen afgesloten door werken RDK

02 november 2019

De Molenbergdreef in Zaventem is van maandag 4 tot en met donderdag 7 november afgesloten als gevolg van rioleringswerken. Door die werkzaamheden moet het verkeer een omleiding volgen via de Hector Henneaulaan en de Kleine Daalstraat.