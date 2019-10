Mogelijke hete herfstvakantie op Zaventem: vanmiddag toch nog ultieme verzoeningspoging bewakingsagenten Robby Dierickx

13u43 16 Zaventem Leggen de bewakingsagenten het werk volgende week – pal in de herfstvakantie - neer of niet? Alles hangt van een ultieme verzoeningsvergadering vanmiddag af. Vanochtend bleek tijdens een infovergadering met de afgevaardigden van de vakbonden dat de actiebereidheid groot is. “Maar we wachten de ultieme verzoeningspoging af”, klinkt het.

Het ongenoegen in de bewakingssector is al sinds juni bijzonder groot. Zo vragen de bewakingsagenten al maanden meer koopkracht, betere werkomstandigheden en vooral hogere premies in ruil voor hun flexibiliteit. Een verzoeningsvergadering bracht woensdag weinig zoden aan de dijk en vrijdagochtend zaten de vakbondsafgevaardigden rond de tafel om zich te beraden over nieuwe acties. Dinsdag protesteerden 350 bewakingsagenten al een eerste keer aan het NAVO-hoofdkwartier in Evere, waardoor er op de luchthaven van Zaventem een tekort aan agenten was en er wachtrijen tot twee uur waren.

“Vanochtend werd duidelijk dat de actiebereidheid heel groot is omdat de mensen het beu zijn”, laat ACV-vakbondssecretaris Steve Rosseel weten. “Maar op vraag van het ministerie is er vanmiddag alsnog een ultieme verzoeningsvergadering gepland. Als die op niets uitdraait, is de kans bijzonder groot dat er de komende dagen actie gevoerd zal worden.”

Dergelijke acties zullen niet alleen een impact op de luchthaven hebben, maar ook de havens, kerncentrales en zelfs winkels zullen het met een pak minder bewakingsagenten moeten stellen.