Mogelijk verdacht overlijden. Man van 55 gevonden op appartement in Zaventem Margo Koekoekx

20 augustus 2020

12u15 0 Zaventem In de onderwijsstraat in Zaventem waren gisteren zowat alle hulpdiensten in de weer. Een 55-jarige man werd dood aangetroffen in zijn appartement. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen.

De wetsdokter kwam ter plaatse voor eerste vaststellingen. Een autopsie is echter nodig om de exacte omstandigheden van het overlijden te duiden. Momenteel is nog niet duidelijk of het om een verdacht overlijden gaat.

Hulpdiensten als MUG, lijkwagen, labo en politie riepen heel wat vraagtekens op bij omwonenden en passanten.