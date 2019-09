Moestuin in Alex Feldheimpark moet oplossing zijn voor werkgroep ‘samentuinen’ Robby Dierickx

10 september 2019

11u21 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem denkt eraan om een moestuinproject op te starten in het Alex Felheimpark, op een perceel tussen het gemeentehuis en gemeenteschool Hoek. Niet alleen de leerlingen zouden de moestuin beheren, maar ook de buurt en de werkgroep ‘samentuinen’ van het project circulaire wijk zouden betrokken worden. Die laatste zoekt een andere locatie.

De werkgroep ‘samentuinen’ beheert vandaag een moestuin in de tuin achter het voormalige vredegerecht in de Vilvoordelaan. Omdat de gemeente het vredegerechtsgebouw wil verkopen, moet het moestuinproject verhuizen. Volgens het schepencollege is een verhuis naar het Alex Feldheimpark de beste oplossing. “Vroeger stond hier een ommuurde moes- en fruittuin met serres en een grote tuinierswoning”, weet burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Het zou prachtig zijn om anno 2019 met een gelijkaardige invulling de school, de wijk en de werkgroep ‘samentuinen’ opnieuw samen te brengen.”

De burgemeester benadrukt immers dat gemeenteschool Hoek bij het project betrokken zal worden. “In de ecologische moestuin kunnen lesgevers en leerlingen praktisch en educatief een invulling geven aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Overdag zouden de leerlingen de moestuin kunnen beheren, terwijl buurtbewoners die taak na de kantooruren voor hun rekening kunnen nemen. Op die manier creëren we een symbiose tussen de school en de wijk. De expertise van de werkgroep ‘samentuinen’ is bij dit project dan ook welgekomen.”

De gemeente bekijkt nu of het stukje grond ter beschikking gesteld kan worden van de gemeentelijke basisschool Hoek zodat het moestuinproject opgestart kan worden.