Modulaire units voor chiro en voetbalclub op komst Robby Dierickx

28 september 2019

11u00 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem zal op de nieuwe voetbalsite in Sint-Stevens-Woluwe en voor de nieuwe infrastructuur voor Chiro Mik Mak Sterrebeek gebruikmaken van modulaire units. Die zijn goedkoper en kunnen snel geplaatst worden.

Vandaag telt Sint-Stevens-Woluwe nog twee voetbalsites: één in de Eversestraat en één in de Frans Smoldersstraat. Om kosten te besparen, besliste de gemeente enkele weken geleden om alles op de site in de Eversestraat onder te brengen. Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) laat weten dat er hedendaagse modulaire units geplaatst zullen worden. “Die zijn gemakkelijk te plaatsen, waardoor we sneller te werk kunnen gaan.”

“De site moet uiteraard vlot bereikbaar blijven, dus bouwen we gelijktijdig een nieuwe parking voor meer dan honderd bezoekers aan het Tiendeschuurveld”, vult sportschepen Piet Ockerman (Open Vld) aan.

Meer dan 200 leden

Daarnaast krijgt ook Chiro Mik Mak Sterrebeek modulaire units. “We voorzien in de nieuwe lokalen plaats voor meer dan 200 leden”, geeft schepen van Openbare Werken Martine Robberechts (Open Vld) mee. “Als Chiro Mik Mak groeit, zullen hun lokalen ruim genoeg blijven. Bij regenweer zullen de kinderen droog buiten kunnen spelen dankzij een grote luifel. Een studie stelt dat we zowat 1,2 miljoen euro voor de nieuwe lokalen moeten vrijmaken, maar dit project zal een absolute meerwaarde zijn voor onze Sterrebeekse jeugd.”