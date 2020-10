Mobiel lab staat er al, maar sneltesten op Zaventem pas vanaf volgende week mogelijk Robby Dierickx

01 oktober 2020

15u35 2 Zaventem Pas vanaf volgende week zullen reizigers die op Zaventem een coronatest afleggen hun resultaat na drie tot vier uur voor een sneltest of na negen uur voor een standaardtest krijgen. Het mobiel lab waarin de stalen geanalyseerd worden staat er al, maar is nog niet in gebruik genomen. Ondertussen regent het boze reacties van reizigers die 48 uur op hun resultaat moeten wachten, terwijl dat er binnen 24 uur zou moeten zijn.

Midden september opende Brussels Airport haar testcentrum net buiten de vertrekhal. Reizigers die terugkeren uit een rode zone, maar ook vertrekkende passagiers en mensen die een activatiecode kregen, kunnen zich er laten testen. “Het resultaat zal binnen 24 uur bekend zijn”, liet CEO Arnaud Feist bij de opening weten. Maar ondertussen blijkt dat verschillende mensen meer dan 48 uur moesten wachten op het resultaat. “In afwachting daarvan kan ik niet naar school en leef ik geïsoleerd van mijn familie”, reageert een reiziger die terugkeerde uit een rode zone en al meer dan 48 uur op haar resultaat wacht. “Ik heb de firma Ecolog (die instaat voor de analyse van de testen, nvdr) al verschillende keren telefonisch proberen te contacteren, maar zonder succes.”

Brussels Airport bevestigt dat enkele reizigers wat langer dan de geplande 24 uur op hun resultaat moeten wachten. “Maar het is zeker geen structureel probleem”, verzekert woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli. “De overgrote meerderheid krijgt het resultaat wel binnen 24 uur.”

Snel- of standaardtest

Vanaf volgende week zullen reizigers hun resultaten nog sneller krijgen, want dan worden de stalen op de luchthaven zelf geanalyseerd, terwijl dat nu in Kortrijk en Brugge gebeurt. Het mobiel lab staat er al, maar wanneer het in gebruik zal genomen worden, is nog niet duidelijk. “Zodra dat het geval is, krijgen reizigers die voor een sneltest kiezen hun resultaat binnen drie tot vier uur”, weet Chioua Lekhli. “Wie voor een standaardtest kiest, weet na negen uur of hij positief is of niet.”

Voor vrijwillige testen voor vertrekkende passagiers zonder activatiecode of voorschrift kost de standaardtest 67 euro, voor een sneltest betaal je 135 euro. Wie uit een rode zone komt of wie zich moet laten testen voor contact tracing, betaalt niets. De betaling gebeurt rechtstreeks via het RIZIV.