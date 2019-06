Milo Meskens en Gers Pardoel op podium voor achtste editie Pop@Park Robby Dierickx

04 juni 2019

09u12 0 Zaventem Op donderdag 15 augustus vindt in het gemeentelijk park Mariadal in Zaventem de achtste editie van Pop@Park plaats. Headliners dit jaar zijn Milo Meskens en Gers Pardoel. Daarnaast staan de jaarlijkse sport- en kinderactiviteiten op het programma.

Het gratis openluchtfestival wordt dit jaar voor de achtste keer georganiseerd en voor de gelegenheid haalt het gemeentebestuur grote namen naar Zaventem. “Gers Pardoel en Milo Meskens zijn artiesten die enorm populair zijn bij de jeugd, maar die tegelijkertijd ook een breder publiek aantrekken”, weet schepen van Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V). “We gaan dan ook opnieuw voor een vol park Mariadal.”

Maar 15 augustus is traditiegetrouw ook de dag van de jogging ‘Dwars door Zaventem’. Dat is dit jaar niet anders. Behalve de jogging van verschillende afstanden staan opnieuw wandel- en fietstochten gepland. Voor de kinderen zijn er kortere afstanden. Daarnaast worden er voor de jongsten springkastelen geplaatst. “15 augustus wordt een sportieve, recreatieve en competitieve hoogdag in Zaventem, voor jong en oud van ‘s morgens tot ’s avonds”, zegt sportschepen Piet Ockerman (Open Vld).