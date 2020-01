Militair wil stroomstootwapen ‘testen’: geen straf WHW

22 januari 2020

14u58 0 Zaventem Een militair uit Boutersem is zonder straf weggekomen voor het kopen van een stroomstootwapen. Naar eigen zeggen wilde hij ‘enkel zien of het een echt wapen zou zijn’.

Op 25 januari werd op de luchthaven een pakje met daarin een stroomstootwapen gevonden. Het pakje moest geleverd worden bij een man Boutersem. De man, nota bene een militair, verklaarde aan de politie dat hij het wapen via een Chinese website besteld had maar dat hij niet wist dat het om een verboden wapen ging. “Ik verwacht van onze militairen dat ze weten wat een verboden wapen is en wat niet. Dit is dus geen afdoende uitleg”, aldus het parket dat een celstraf van 1 maand met uitstel vorderde. Zijn advocate nuanceerde de betichting. “Hij wilde gewoon eens zien of dat stroomstootwapen echt zou zijn. Men biedt zoveel aan op Chinese websites en hij was hier nieuwsgierig naar.” De rechter geloofde deze uitleg en besloot helm de opschorting te geven.