Middernachtmis op luchthaven definitief begraven? Ook vier jaar na aanslagen geen mis op Kerstavond

13u02 0 Zaventem De kans dat er ooit nog een middernachtmis op de luchthaven van Zaventem komt, is weer een beetje kleiner geworden. Voor het vierde jaar op rij is er geen plaats voor de mis op Brussels Airport. Een gevolg van de aanslagen van bijna vier jaar geleden. Door die terreurdaad is de zone rond de kapel nog steeds afgesloten. Ondanks alles hoopt aalmoezenier Michel Gaillard dat de mis nog kan terugkeren.

Daar waar hij de voorbije jaren nog steevast aan de mouw van Brussels Airport trok om voor het eerst sinds december 2015 opnieuw een middernachtmis op de luchthaven te mogen organiseren, deed aalmoezenier Michel Gaillard dit jaar geen moeite om groen licht te krijgen voor de mis. “Want de situatie is niet veranderd in vergelijking met de voorbije jaren”, beseft hij maar al te goed. “Door de aanslagen van 22 maart 2016 werden de renovatiewerken van de kapel on hold gezet. Vandaag zijn die werken nog steeds bezig. Een andere locatie is er trouwens niet. Ik geef bijna dagelijks missen in de A- en de B-pier, maar die zijn alleen voor passagiers toegankelijk en de ruimtes zijn er bovendien te klein om een middernachtmis in te organiseren.”

En dus lijkt de kans bijzonder klein dat er ooit nog een middernachtmis op de luchthaven komt. Daarmee dreigt een vijftig jaar oude traditie te verdwijnen. In de beginperiode werd de mis op Kerstavond in een kapel op het aankomstniveau georganiseerd, nadien verhuisde het hele gebeuren naar een vliegtuigloods waar jaarlijks zowat vierhonderd gelovigen onder een vliegtuig mochten plaatsnemen. Door de verhoogde veiligheidsmaatregelen is dat sinds 2009 niet meer mogelijk, waarna de middernachtmis opnieuw naar de kapel verhuisde. Daar verwelkomde aalmoezenier Michel Gaillard jaarlijks zowat zeventig mensen. In 2015 startten er echter renovatiewerken, maar die zijn vandaag nog steeds niet afgerond. Bovendien is de omgeving rond de kapel nog altijd afgesloten door de aanslagen van bijna vier jaar geleden.

“Het zou dan ook fantastisch zijn indien we mochten terugkeren naar een vliegtuigloods”, aldus nog Gaillard. “Die middernachtmis onder een vliegtuig was namelijk bijzonder spectaculair. Maar sinds de aanslagen zijn de veiligheidsmaatregelen nog verscherpt, waardoor een terugkeer helemaal uit den boze is. Ergens begrijp ik dat ook, hoor. Er moet maar eens iemand met slechte gedachten naar de middernachtmis afzakken…”

Veel gelovigen willen Kerstmis bij hun familie in het buitenland vieren, maar sommigen stranden op de luchthaven en dan kunnen ze troost vinden in de mis. Dat kan nu helaas al vier jaar niet meer Aalmoezenier Michel Gaillard

Ondanks dat de aalmoezenier nu al voor het vierde jaar op een rij geen gelovigen kan ontvangen op Kerstavond, geeft hij de hoop op een terugkeer van de mis op Zaventem niet op. “Zeg nooit nooit”, klinkt het. “Wie weet komt er ooit wel een oplossing. Ik hoop het voor de gelovigen. Velen van hen willen Kerstmis bij hun familie in het buitenland vieren, maar sommigen stranden op de luchthaven en dan kunnen ze troost vinden in de mis. Dat kan nu helaas al vier jaar niet meer.”

Op de luchthaven zal hij op 24 december dan wel geen mis voordragen, toch wordt het dinsdag een drukke dag voor Michel Gaillard. Zo geeft hij die dag missen in Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode.