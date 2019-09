Met wat vertraging betaalt federale overheid 3,2 miljoen aan boetes voor overtreden van Brusselse geluidsnormen RDK

04 september 2019

Op 30 augustus had de federale regering het Brussels gewest 3,2 miljoen euro aan boetes voor het overtreden van de Brusselse geluidsnormen moeten betalen, maar die betaling gebeurde niet. De nieuwe Brusselse regering liet gisteren dan ook weten dat het van plan was om beslag te laten leggen op die 3,2 miljoen euro en dwangsommen op te leggen. Maar zover zal het hoogstwaarschijnlijk niet komen, want ontslagnemend minister van Mobiliteit François Bellot (MR) verklaarde gisteren dat het bedrag ’s avonds overgeschreven zou worden, zodat het later deze week op de rekening van het Brussels gewest zou staan.

Het was een rechter die de federale regering in februari verplichtte om boetes te betalen wanneer de Brusselse geluidsnormen overtreden worden. De nieuwe Brusselse minister van Milieu Alain Maron (Ecolo) laat nog weten dat het de bedoeling is om tot een dialoog te komen met de federale regering om een structurele oplossing te vinden voor de overtredingen van de geluidsnormen. (RDK)