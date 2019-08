Met vier jaar vertraging: fietsbrug over Brusselse ring nu echt op komst Voorbereidende werken starten eind dit jaar, bouw brug begint in voorjaar 2020 Robby Dierickx

07 augustus 2019

11u48 2 Zaventem Vier jaar later dan gepland gaat eind dit jaar de eerste spade voor de bouw van de fietsbrug over de Brusselse ring in Zaventem in de grond. In het najaar beginnen de voorbereidende werken, terwijl de bouw van de brug begin volgend jaar start. Rond de brug worden ook nog nieuwe fietspaden aangelegd. Daarmee verdwijnt een belangrijke ‘missing link’ op de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel.

Eind 2015 had de eerste spade voor de bouw van de fietsbrug eigenlijk de grond in moeten gaan, maar al snel werd de startdatum twee jaar opgeschoven. Maar ook in 2017 bleven de spades in de kast. Vervolgens werd het dossier van het Agentschap Wegen en Verkeer naar De Werkvennootschap – de instantie die instaat voor de optimalisatie van de Brusselse ring – overgeheveld. Het hele project werd vervolgens herbekeken, wat resulteerde in een nieuwe vertraging.

“Maar ondertussen hebben we de bouwvergunning op zak en hebben we de offertes van de mogelijke aannemers ontvangen”, maakt Marijn Struyf van De Werkvennootschap bekend. “In september wordt de aannemer aangesteld. Die zal heel wat voorbereiding nodig hebben om in het voorjaar van 2020 met de eigenlijke werken te kunnen starten. We hebben een strikte uitvoeringsdatum van 400 kalenderdagen opgelegd. Het wordt dus een vrij intensieve werf.”

Snelheidsvermindering

De ingrijpende werken zullen volgens De Werkvennootschap hinder op de Brusselse ring veroorzaken. “Bij het plaatsen van de pijlers zal een asverschuiving op de ring gecreëerd worden en zal er ook een snelheidsvermindering gelden”, aldus nog Struyf. “Op de Woluwelaan sneuvelt tijdelijk een rijstrook. Die situatie zal echter regelmatig wijzigen aangezien we vijf pijlers moeten plaatsen. Nadien zullen we ook de prefab brugdekelementen moeten plaatsen en daartoe moeten we de ring volledig afsluiten. We spreken dan over enkele uren, enkel ’s nachts en in het weekend.”

Tom Dehaene, die als Vlaams-Brabantse gedeputeerde voor Mobiliteit meermaals aan de alarmbel trok omdat het dossier maar bleef aanslepen, is tevreden dat de eerste spadesteek nu echt in zicht komt. “Ik heb er bij de Vlaamse overheid altijd op aangedrongen om de brug te realiseren alvorens men van start gaat met de optimalisatie van de Brusselse ring. Op die manier heb je voor de vele pendelaars een extra alternatief tijdens de werken. De fietsbrug over de Brusselse ring zal een belangrijke ‘missing link’ op de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel wegwerken.”

Nieuwe fietspaden

Maar ook rond de brug is er nog heel wat werk aan de winkel. “In Zaventem wordt een fietspad aangelegd tussen de Fabrieksstraat en de nieuwe brug”, weet Dehaene. “Het gaat om complexe werken, want het fietspad komt in de bedding van de spoorweg. Ook in Diegem zal een nieuw fietspad de spoorweg volgen tot aan het station van de Machelse deelgemeente en zelfs nog wat verder. Dit hele project moet meer mensen op de fiets krijgen tussen Leuven en Brussel.”

De brug zelf is 168 meter lang en komt naast de spoorwegbrug over de ring. Het brugdek is 5,5 meter breed: 4 meter voor de fietssnelweg en 1,5 meter voor een voetpad. Er komt ook een geluidsscherm om het geluid van de voorbijrazende treinen voor de fietsers te milderen. Daarin zit ook de verlichting ingebouwd.