Met vertraging van drie jaar start maandag tweede fase ‘horrorwerf’ Woluwedal Robby Dierickx

30 juli 2019

12u33 44 Zaventem Volgende week maandag hervatten de werkzaamheden in het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe. Pas vier jaar nadat de eerste spade in de grond ging, gaat de tweede fase er van start. Drie jaar later dan aanvankelijk gepland. Aanleiding was een discussie tussen aannemer Viabuild en wegbeheerder Wegen en Verkeer. De gemeente hoopt dat de termijn - 15 maanden - nu wel gerespecteerd wordt.

Zaterdag is het dag op dag vier jaar geleden dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de heraanleg van de twee kruispunten aan het Woluwedal in Sint-Stevens-Woluwe begon. Vier jaar later is echter alleen de eerste fase afgerond. Door een dispuut tussen AWV en aannemer Viabuild werd de werf in 2016 tien maanden stilgelegd. Omdat er nadien ook nog onenigheid tussen beide partijen was, werd beslist om de samenwerking stop te zetten. Viabuild kreeg de opdracht om de eerste fase af te ronden, waarna AWV op zoek zou gaan naar een nieuwe aannemer. In april vorig jaar werd die eerste fase eindelijk afgerond, waarna de omleiding in de vorm van een lussensysteem tijdelijk weggehaald werd. Inmiddels is niet langer AWV maar wel De Werkvennootschap de beheerder van de werken en werd een nieuwe aannemer aangesteld. Na wat voorbereidingswerken begint die nieuwe aannemer komende maandag met de tweede fase.

Lussensysteem

Door de werken wordt opnieuw met het lussensysteem gewerkt. Zo zal het verkeer op de Woluwelaan in beide richtingen op één rijstrook geleid worden en dat aan de oostelijke rijhelft. Daarbij worden opnieuw keerpunten ingericht ten noorden en ten zuiden van de projectzone. Het lussensysteem zal dus op dezelfde wijze verlopen als tijdens de eerste fase.

In de tweede fase wordt de noordzijde van het Woluwedal aangepakt. De kruispunten met de Leuvensesteenweg (aan de kant van Brussel) en de Tramlaan worden vernieuwd. Tegelijkertijd worden de fietssnelweg en de fietstunnel die Kraainem met Zaventem verbindt in het Woluwedal aangelegd.

“Schandalig”

Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) hoopt dat de tweede fase een pak vlotter zal verlopen dan de eerste. “Want het was ronduit schandalig wat hier de voorbije jaren gebeurd is”, klinkt het. “Er was geen communicatie met de gemeente, noch met de omwonenden en de handelaars. Daarom dring ik er bij De Werkvennootschap op aan om ons meteen op de hoogte te brengen indien er problemen zouden zijn. Daarnaast eis ik dat men zich deze keer wel aan de termijnen houdt. De inwoners en handelaars hebben het de voorbije jaren al hard te verduren gekregen en dat willen we geen tweede keer meemaken.”