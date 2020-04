Met loeiende sirenes en luid applaus zorgt politie voor eerbetoon aan personeel en bewoners rusthuizen Robby Dierickx

10 april 2020

15u41 6 Zaventem De lokale politie van Zaventem heeft vrijdagmiddag een prachtig eerbetoon gebracht aan het personeel en de bewoners van de vier woonzorgcentra in de gemeente. Met loeiende sirenes en een luid applaus probeerden de agenten iedereen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke coronatijden.



“We hebben de afgelopen dagen zelf al heel wat attenties gekregen”, zegt Ellen Vanderpoel van de lokale politie. “Zo ontvingen we onder meer pizza’s, chocolade en mondmaskers. Dat deed ons uiteraard heel veel deugd. We vonden het nu evenwel tijd om op onze beurt de zorgverleners een hart onder de riem te steken.”

En dus trokken de agenten vrijdagmiddag met hun dienstvoertuigen naar woonzorgcentra Sint-Antonius en Trappeniers in Zaventem, Ter Burg in Nossegem en Promenade in Sint-Stevens-Woluwe. Met zwaailichten en loeiende sirenes zorgde de politie voor een mooi eerbetoon. De agenten trakteerden de bewoners en het zorgpersoneel, die van op de balkons zichtbaar genoten van de actie, bovendien op een luid applaus.

30-tal pv’s in één week

Bij de lokale politie zelf waren de voorbije dagen ook enkele agenten afwezig door ziekte. Omdat ze niet getest werden, is het onduidelijk of ze besmet waren met het coronavirus. Ondertussen schreef de politie de voorbije week ook zowat dertig pv’s uit voor mensen die de coronamaatregelen overtraden. Zo werden vijf personen betrapt terwijl ze in een bedrijf hun bedrijfswagens aan het wassen waren en zich daarbij niet aan de richtlijnen rond ‘social distancing’ hielden. “Alle interventies verliepen echter probleemloos”, aldus nog Vanderpoel.

Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) en schepen van Sociale Zaken en Woonzorgcentra Hilde Van Craenenbroeck (CD&V) bedankten de politie voor de steun die betuigd werd aan het zorgpersoneel.