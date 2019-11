Met 98 plaatsen opent Partena na Nieuwjaar één van de grootste kinderdagverblijven van het land Robby Dierickx

19 november 2019

10u31 0 Zaventem In de Jozef Van Damstraat in Sint-Stevens-Woluwe opent Partena op 13 januari het kinderdagverblijf Zebrazoen. Met haar 98 plaatsen wordt het meteen één van de grootste kinderdagverblijven van het land. De crèche werkt het tekort aan opvangplaatsen voor baby’s en peuters in Zaventem al deels weg, al zijn er nog enkele tientallen extra plaatsen nodig.

Zebrazoen komt in het gebouw van het Armonea-woonzorgcentrum aan de Jozef Van Damstraat in Sint-Stevens-Woluwe. Het kinderdagverblijf zal tussen 7 en 18 uur open zijn en biedt plaats aan 98 kindjes. Zij zullen in zeven verschillende leefgroepen onderverdeeld worden, telkens met een mix van kindjes tussen 0 en 3 jaar zodat ze van elkaar kunnen leren en de groepen qua aantal huiselijk en op maat van de kindjes blijven. “Omdat het om een nieuw woonzorgcentrum gaat, en we op het gelijkvloers zitten, hebben we echt ons ding kunnen doen qua infrastructuur”, zegt Filip Standaert, manager van Partena Kinderopvang. “Zo is er veel aandacht voor licht en ruimte en kunnen de kindjes buiten spelen. We zijn ondertussen in overleg met het woonzorgcentrum om te zoeken naar synergiën, bijvoorbeeld het organiseren van een gemeenschappelijke activiteit voor onze jonge kindjes met de bewoners van het woonzorgcentrum.”

In het nieuwe kinderdagverblijf zullen achttien begeleiders werken. Met de 98 plaatsen wordt een deel van het tekort aan opvangplaatsen in Zaventem weggewerkt, maar toch zijn er nog enkele tientallen plaatsen nodig om het tekort helemaal weg te werken.