Mensensmokkelaars veroordeeld tot 18 en 36 maanden cel WHW

10 september 2019

16u09 0 Zaventem Twee mensensmokkelaars zijn veroordeeld tot celstraffen van 36 en 18 maanden, weliswaar met een gedeeltelijk uitstel. De eerste had twee vluchtelingen begeleid op een vlucht vanuit Griekenland, de tweede had zijn identiteits- en reisdocumenten uitgeleend voor die reis.

Op 10 oktober werden drie personen opgepakt op de luchthaven. Het trio was net aangekomen met een vlucht vanuit het Griekse Heraklion en gedroeg zich volgens de douane behoorlijk vreemd. Bij controle bleek dat slechts één van de drie personen, B., geldige identiteitsdocumenten bij had. De tweede, een Guinese vrouw, had weliswaar een paspoort bij, maar dat bleek niet van haar. Ze bekende dat ze het in Griekenland gekocht had van een andere asielzoekster, wiens asielaanvraag goedgekeurd was. De documenten die de derde persoon, een Syrische man, voorlegde, bleken dan weer toe te behoren aan B.A., een vriend van B. De Syriër verklaarde ook dat hij aan een mensensmokkelaar 6.000 euro had betaald om naar België te kunnen reizen. Volgens de rechtbank was het duidelijk dat B. de twee vluchtelingen op hun reis begeleidde en dat zowel hij als B.A. deel uitmaakten van een bende mensensmokkelaars. B. werd veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan een derde met uitstel, en B.A. kreeg een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel.