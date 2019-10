Megacarwash langs Leuvensesteenweg lijkt een feit (ook al loopt er nog een beroep tegen de milieuvergunning) Robby Dierickx

14 oktober 2019

14u04 3 Zaventem De firma PVG Projects is begonnen met de afbraak van een voormalig kantoorgebouw langs de Leuvensesteenweg in Nossegem. Daar moet op termijn de fel gecontesteerde megacarwash komen. Er loopt momenteel wel nog een beroep van de buren tegen de milieuvergunning bij de Raad van State, maar dat weerhoudt de ontwikkelaar er zichtbaar niet van er al in te vliegen.

Bijna vijf jaar nadat de eerste plannen van een megacarwash in Nossegem opdoken, lijkt de komst ervan nu wel heel definitief. Ondanks verschillende beroepsprocedures van buren en de gemeente Zaventem is de firma PVG Projects gestart met de afbraak van een leegstaand kantoorgebouw langs de Leuvensesteenweg. Net voor de zomer hadden de omwonenden al een brief van PVG Projects gekregen dat de meeste beroepen geweigerd werden en dat de werken kortelings zouden starten, wat de nodige commotie veroorzaakte. De buren hebben momenteel immers nog een beroepsprocedure tegen de milieuvergunning bij de Raad van State lopen. “Maar dat beroep werkt niet schorsend”, zegt hun advocaat Tobias Burms van Urban Law. “De firma mag met andere woorden starten met de werken. Op eigen risico weliswaar, want als de milieuvergunning door de Raad van State geschorst zou worden, mag de carwash de deuren niet openen.”

Verzadigde steenweg

De gemeente Zaventem betreurt dat het project na alle beroepsprocedures (voorlopig) volledig groen licht kreeg. “We vrezen namelijk grote gevolgen voor de mobiliteit op een steenweg die nu al vaak verzadigd is”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “We hebben er als gemeente samen met de buren alles aan gedaan om dit project proberen tegen te houden. Vergeefs, jammer genoeg.”

Wanneer de eerste steen van de megacarwash gelegd zal worden, is nog niet duidelijk.