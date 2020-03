Meer volk thuis, dus kan vuilniswagen moeilijker door Robby Dierickx

24 maart 2020

Afvalintercommunales Incovo en Interza roepen inwoners van de gemeenten waarin ze het afval ophalen op om wagens indien mogelijk op de oprit of in de garage te parkeren. Dit om de afvalophaling te vergemakkelijken.

Omdat er meer mensen thuis werken, staan er ook meer wagens dan normaal in de straten geparkeerd. Met grote gevolgen voor de bestuurders van de vuilniswagens. Zij moeten immers meer helse stoten uithalen om de geparkeerde wagens te ontwijken. Daarom roepen afvalintercommunales Incovo (voor de gemeenten Zemst, Machelen, Meise, Londerzeel en de stad Vilvoorde) en Interza (voor de gemeenten Zaventem, Wezembeek-Oppem, Kraainem, Steenokkerzeel en Kampenhout) de inwoners op om hun wagens op de oprit of in de garages te plaatsen. Wie daar niet toe in staat is, wordt gevraagd om zijn voertuig ver genoeg van bochten te parkeren.