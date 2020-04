Meer dan 30.000 mondmaskers voor Zaventemnaars vanaf 12 jaar Robby Dierickx

30 april 2020

14u32 0 Zaventem Het schepencollege van Zaventem heeft deze week meer dan 30.000 mondmaskers besteld voor al haar inwoners vanaf 12 jaar. De gemeente hoopt de mondmaskers eind volgende week te kunnen verdelen.

Behalve het mondmasker zullen de inwoners van Zaventem ook een handleiding thuis geleverd krijgen. De gemeentelijke diensten bereiden momenteel volop de verdeling voor. Ook voor het personeel van de gemeente, het OCMW en de politie werden mondmaskers besteld. “Het gaat om herbruikbare, stoffen exemplaren”, laat burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) weten. “Ze kunnen op zestig graden gewassen worden of enkele minuten in kokend water ondergedompeld worden om ze te reinigen.”

Solidariteit

De burgemeester raadt haar inwoners aan om meerdere mondmaskers in huis te halen. “Van de gemeente krijgt iedereen alvast één exemplaar, maar in de handel zullen er ook verkrijgbaar zijn”, klinkt het. “Daarnaast kan je ze ook zelf maken voor jezelf, familie, vrienden of buren. We zagen de voorbije weken bijzonder veel solidariteit bij onze burgers. Ook voor het maken van mondmaskers zijn we overtuigd op diezelfde warmte en solidariteit van onze inwoners te kunnen rekenen”, besluit Holemans.

Op de website van het coronavirus en hier vind je patronen en tips om zelf een masker te maken.