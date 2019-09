Meer blauw in Zaventemse straten na aanhoudende criminaliteit: “90 procent van daders is ondertussen gekend” Steekpartij, vechtpartijen en brandstichtingen zorgen voor ongerustheid bij inwoners Robby Dierickx

24 september 2019

15u37 0 Zaventem Een steekpartij met een zwaargewonde, verschillende brandstichtingen, vandalisme, diefstal en vechtpartijen: de aanhoudende criminaliteit houdt Zaventem al enkele weken in de ban, maar volgens burgemeester Ingrid Holemans is er inmiddels verhoogd politietoezicht. Oppositiepartij N-VA vraagt nóg meer maatregelen. “Want de inwoners voelen zich niet meer veilig”, luidt het daar.

Het was maandagavond tijdens de gemeenteraad dat N-VA het gemeentebestuur aan de tand voelde in verband met de aanhoudende criminaliteit in de luchthavengemeente. “Het lijstje van feiten sinds begin september wordt langer en langer”, zegt gemeenteraadslid Erik Rennen. “Op 6 september was er de zware ruzie aan het Zavelpand waarbij een jongere neergestoken werd en zwaargewond afgevoerd werd. Amper drie dagen later ‘amuseerden’ vandalen zich in de voetbalkantine en in de nabijgelegen sporthal. Daar pleegden ze niet alleen vandalisme, maar werden ook verschillende zaken gestolen. Het weekend erop ontstond dan weer een gevecht na de avondmarkt in de Vilvoordelaan. Daarbij viel een lichtgewonde. Datzelfde weekend was er brandstichting in gemeenteschool Hoek en tussendoor sneuvelden ook nog enkele ruiten van een café na een uit de hand gelopen ruzie. Na die opeenstapeling van vandalisme, inbraken, brandstichtingen, vechtpartijen en andere soorten van criminaliteit is de maat dan ook vol.”

Volgens partijgenoot Philippe Laeremans zorgen al die feiten voor onrust bij de inwoners. “We twijfelen niet aan de competentie en bereidwilligheid van de lokale politie, maar dergelijke grootstedelijke toestanden eisen een navenante aanpak. Daarom vragen we maatregelen zodat de bevolking zich opnieuw veilig voelt. We willen de meerderheid hierin steunen als men bereid is om een degelijk veiligheidsplan uit te rollen. De opstart van een cameranetwerk, meer politie op straat en sneller overgaan tot identiteitscontrole bij jongerenbendes zou al helpen. Daarnaast vragen we een commissie ‘integrale veiligheid’ waarin het niet de bedoeling is om tussen te komen in de dagelijkse werking van de veiligheidsdiensten, maar wel om het beleid mee aan te sturen en op te volgen.”

Link tussen feiten?

Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) geeft toe dat haar gemeente de laatste weken het decor was van allerlei criminele feiten. “Het gaat om een opeenstapeling van problemen”, laat ze weten. “Maar ondertussen heeft de politie negentig procent van de daders kunnen identificeren. Er wordt nu gekeken of er een link tussen de verschillende feiten is.”

Nog volgens de burgemeester is er inmiddels een verhoogde controle door de politiediensten. “Er is meer blauw op straat om dergelijke voorvallen te voorkomen. Maar het blijft moeilijk om ons korps voortdurend volledig te bemannen omdat heel wat agenten slechts enkele jaren in onze politiezone werken om vervolgens dichter bij huis aan de slag te gaan. Ondanks dit alles kan de politie toch mooie cijfers voorleggen. Daarnaast beschikken we over vier mobiele camera’s, maar we kunnen moeilijk op elke hoek van de straat een camera zetten. We hopen dat de problemen van de voorbije weken opgelost zijn nu het merendeel van de daders gevat werd.”