Medisch centrum in sporthal Zaventem opent pas wanneer triagecentrum Vilvoorde overvol is Robby Dierickx

19 maart 2020

12u58 4 Zaventem Het medisch centrum in de gemeentelijke sporthal van Zaventem is zo goed als klaar, maar opent pas de deuren zodra het triagecentrum in CC Bolwerk in Vilvoorde de toevloed van (mogelijke) coronapatiënten niet meer aan kan. Dat hebben de Zaventemse huisartsen beslist. Zij springen vanaf maandag wel bij in het centrum in Vilvoorde.

Maandagmiddag besliste de gemeente Zaventem na overleg met de Zaventemse Huisartsenorganisatie (Zhorg) om haar sporthal in de Steenokkerzeelstraat om te vormen tot een medisch centrum. Donderdagochtend werd de laatste hand gelegd aan de metamorfose. “We zijn voor negentig procent tevreden”, zegt Johan Brusseleers, die samen met de andere artsen van Zhorg de plaats bezocht. “Qua ventilatie waren er nog wat problemen, maar dat zou door de gemeente opgelost worden. We willen trouwens benadrukken dat de gemeente op korte tijd sterk werk geleverd heeft.”

Groep van huisartsen

Toch zal het centrum de deuren voorlopig niet openen. “Simpelweg omdat het momenteel nog niet nodig is en omdat we onze eigen huisartsen nog wat willen sparen”, aldus nog Brusseleers. “We tellen in groot Zaventem 24 huisartsen, waarvan de helft de risicoleeftijd heeft of met chronische kwaaltjes kampt. Zij zullen dus niet ingezet kunnen worden in de medische centra voor (mogelijke) coronapatiënten. Openen we nu meteen het centrum in Zaventem, dan zullen de andere twaalf artsen 24 op 24 en 7 op 7 beschikbaar moeten zijn. De kans is groot dat een deel van hen na een week overwerkt is. Daarom hebben we beslist om die twaalf eerst in te schakelen in Vilvoorde. Daar komen ze in een grote groep van huisartsen terecht, waardoor er meer afgewisseld kan worden. Zodra het triagecentrum in Vilvoorde haar maximumcapaciteit bereikt heeft, gaat Zaventem meteen open. Het voordeel is dat ook artsen van buiten onze gemeente hier ingeschakeld kunnen worden, waardoor we de werkdruk kunnen beperken. Zaventemnaars die symptomen van corona vertonen, zullen voorlopig dus nog naar Vilvoorde gestuurd worden.”

Kleedkamers

Concreet werden de kleedkamers in de sporthal omgevormd tot zogenaamde noodkabinetten. “Bij de voetbalclubs haalden we tafels waarop de spelers normaal door de kine behandeld worden”, zegt Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Die zullen nu als onderzoektafels dienen. Voorts is er alle apparatuur om patiënten te onderzoeken. Uit dit triageonderzoek moet dan blijken of de patiënt al dan niet moet worden doorverwezen naar een ziekenhuis. Een coördinator zal indien nodig de ziekenhuizen contacteren om te preciseren waar nog capaciteit is om de zieke op te nemen.”

In de sporthal staat een onthaalbalie. Alleen mensen die een afspraak via een dokter kregen, zijn er welkom. “Voorts hebben we enkele veldbedjes in de sporthal geplaatst voor mensen die niet naar het ziekenhuis moeten maar die om een bepaalde reden ook nog niet naar huis kunnen. Zij zullen een tijdje in de sporthal kunnen verblijven.”