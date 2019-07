Massale zoekactie rond luchthaven Zaventem nadat Spaanse windhond kort na adoptie ontsnapt Robby Dierickx en David Acke

31 juli 2019

11u22 76 Zaventem Op en rond de luchthaven van Zaventem zijn vrijwilligers sinds dinsdagmiddag in de weer om een ontsnapte windhond te vatten. De adoptiehond ontsnapte dinsdag op parking 3 net nadat het adoptiegezin haar in ontvangst had genomen. Voorlopig ontbreekt elk spoor van Cybelle.

“De hond had er net een vlucht van ruim twee uur opzitten en werd kort nadien overhandigd aan het adoptiegezin”, weet Vanessa van het dierenasiel van Wommelgem. “Net wanneer ze haar in hun wagen op niveau 0 van parking 3 wilden zetten, ontsnapte Cybelle. Waar naartoe, is nog steeds een raadsel. We zijn meteen met een zoekactie gestart en hebben op en rond de luchthaven flyers uitgedeeld.”

Maar woensdag was er nog steeds geen spoor naar de Spaanse windhond. “Iemand zou haar gezien hebben in de buurt van de E19, maar daarnaast kwam er geen andere zichtmelding meer binnen. Ook de bevoegde instanties op de luchthaven zijn op de hoogte van de verdwijning, maar het is nog wachten op meer nieuws. We hopen dat Cybelle, die in Spanje als jachthond gebruikt werd, haar jachtinstinct zal gebruiken om aan voedsel te geraken. In de buurt van de luchthaven zitten heel wat konijnen, waardoor haar overlevingskansen stijgen.”

Wie Cybelle spot, kan bellen naar 0494/72.46.48 of 0492/57.49.38.