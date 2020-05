Markten opnieuw open, telkens met één in- en uitgang Robby Dierickx

14 mei 2020

08u37 12 Zaventem Goed nieuws voor de inwoners van Zaventem en Sterrebeek. Volgende week, respectievelijk op maandag en dinsdag, kunnen ze opnieuw hun inkopen doen op de wekelijkse markten. Die krijgen telkens één in- en uitgang, zodat het aantal aanwezige klanten geteld kan worden. Een praatje slaan met mekaar wordt afgeraden.

“Ik kreeg de laatste weken heel veel vragen van mensen over wanneer de markten opnieuw toegelaten zouden worden, aangezien de zondagsmarkt in buurgemeente Steenokkerzeel tijdens de coronacrisis wel deels behouden bleef”, zegt schepen bevoegd voor Markten Dirk Philips (Open Vld). “Ik ben dan ook tevreden dat de markten in Zaventem en Sterrebeek maandag en dinsdag terugkeren.”

Tijdens de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad maakte premier Sophie Wilmès (MR) woensdag bekend dat er strikte veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. “We wisten dat een heropening van de markten in de pijplijn zat, waardoor we al heel wat voorbereid hadden”, aldus nog Philips. “Dat er tellingen moesten gebeuren, was voor ons wel een verrassing. Daarom zullen we er nu voor kiezen om telkens met één in- en uitgang te werken. Daar zullen we handmatig – met pen en papier - bijhouden hoeveel bezoekers de markt telt. In Zaventem zal het maximumaantal tussen de 100 en de 150 bezoekers schommelen. De mensen zullen mogelijk wel even moeten wachten voor ze het marktplein mogen betreden.”

Mondmasker

“Om een vlotte doorstroming op de pleinen te garanderen, is het niet aangeraden om een praatje te slaan met mekaar. Tot slot vragen we iedereen om het mondmasker te dragen dat ze recent van de gemeente ontvingen.”

In Zaventem komen de in- en uitgang ter hoogte van de Hoogstraat aan het Zavelpand. Het straatje ‘Kerkplein’ tussen de kerk en de Hoogstraat zal – in tegenstelling tot voor de coronacrisis – ook ingepalmd worden door marktkramers zodat er meer afstand is tussen de kramen. In Sterrebeek komen de in- en uitgang ter hoogte van de ingang van de kerk.