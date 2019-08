Mariette en Albert vieren 70 jaar huwelijk JCV

18 augustus 2019

20u53 0 Zaventem Taart en feest in woonzorgcentrum Ter Burg in Nossegem zaterdag. Mariette Neybergh en Albert Meeus bliezen maar liefst 70 kaarsjes op hun huwelijkstaart uit.

Voor de kenners: 70 jaar getrouwd dat is een platina bruiloft. Albert en Mariette leerden elkaar kennen in een dancing aan de Naamsepoort in Brussel. Hij werkte onder meer als tramchauffeur voor de MIVB en zij baatte een droogkuiszaak uit. Het koppel kreeg samen een kind en heeft twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.