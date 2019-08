Marc en Marie blazen vijftig huwelijkskaarsjes uit RDK

12 augustus 2019

12u40 0

Marc Laureys (72) en Marie Schoonejans (71) hebben afgelopen vrijdag hun vijftigste huwelijksverjaardag op het gemeentehuis van Zaventem gevierd. De twee gaven elkaar hun jawoord op 13 augustus 1969 in Sint-Pieters-Woluwe.

Nadien kregen ze vier kinderen en evenveel kleinkinderen. Marc was informaticus tijdens zijn professionele carrière, terwijl zijn vrouw als schoonheidsspecialiste aan de slag was. Vandaag gaat Marc nog regelmatig varen. Hij is al lang gepassioneerd door de scheepvaart. Marie leeft zich helemaal uit tijdens het bloemschikken. Daarnaast staat hun deur altijd open voor de kinderen en de kleinkinderen.