Man steelt prepaidkaarten van werkgever: werkstraf van 60 uur Wouter Hertogs

02 juli 2020

13u18 0 Zaventem Een 26-jarige man uit Schaarbeek is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur voor loondiefstal. De man werkte in een skyshop en ging daar aan de haal met verschillende prepaidkaarten.

In 2017 was de man werkzaam in een winkel op de luchthaven. Echt tevreden was hij daar echter niet: “Ik werkte 6 dagen op 7 en kreeg 1 loonfiche op 3 maanden tijd. Ik had er genoeg van”, verwoordde hij het zelf tegen de rechter. Uit frustratie, en om toch een deel van zijn geld te krijgen, stal hij verschillende prepaidkaarten. zijn werkgever kwam erachter dat hij - volgens de werkgever - voor 8.700 euro aan kaarten had gestolen. Camerabeelden en kassatickets bewezen de diefstallen. Zelf blijft hij erbij ‘slechts voor 2.000 à 3.000 euro’ gestolen te hebben. Aanvankelijk werd er een strafbemiddeling opgestart. Hij voerde een dienstverlening uit maar betaalde slechts een fractie van de schade terug. Daarom werd hij alsnog gedagvaard. Het parket had een celstraf van 6 maanden met uitstel gevorderd. Zelf verzocht hij om een werkstraf. De rechtbank vond dit een betere optie en gaf hem een kleine werkstraf omdat hij al een deel dienstverlening had gedaan in het kader van zijn strafbemiddeling.