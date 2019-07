Man steelt laptop uit Krëfelfiliaal WHW

31 juli 2019

14u09 0 Zaventem Een Georgiër van 35 is veroordeeld tot 6 maanden cel voor het stelen van een laptop uit een Krëfelfiliaal in Nossegem.

In de nacht van 28 op 29 mei merkte een patrouille van de wegpolitie een wagen op aan de parking in Ruisbroek. Toen de bestuurder hen opmerkte, reed hij snel weg. Uiteindelijk kon hij even verder toch staande gehouden worden. In de koffer bleek een gloednieuwe laptop te liggen, die een dag eerder gestolen werd in een Krëfelfiliaal in Nossegem. Op de beelden was ook duidelijk te zien hoe de bestuurder de laptop wegnam. Hij had zelfs nog dezelfde kleren aan als bij de controle. Hij kon dan ook niet anders dan de feiten bekennen. Zijn advocaat vroeg om de rest van de straf met uitstel uit te spreken. Daar ging de rechtbank niet op in.